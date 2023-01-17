Золотаревский Аврум-Герш
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Золотаревский Мошко Иосифович
Мать: Мариам
Рождение ребёнка
1838
Сын: Золотаревский Алтер-Герш Аврум-Гершевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1841
Сын: Золотаревский Шай Аврум-Гершевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1848
Сын: Золотаревский Борух Аврум-Гершевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1848
Сын: Золотаревский Мойше Аврум-Гершович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1854
Сын: Золотаревский Иосиф Аврум-Гершович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1855
Сын: Золотаревский Фазиль Аврум-Гершевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1857
Сын: Золотаревский Арон Аврум-Гершевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно