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Золотаревский Аврум-Герш

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Место рождения

Турия, Кіровоградська область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Золотаревский Мошко Иосифович

Мать: Мариам

Турия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Золотаревский Алтер-Герш Аврум-Гершевич

Мать ребёнка: ?

Турия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Золотаревский Шай Аврум-Гершевич

Мать ребёнка: ?

Турия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Золотаревский Борух Аврум-Гершевич

Мать ребёнка: ?

Турия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Золотаревский Мойше Аврум-Гершович

Мать ребёнка: ?

Турия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Золотаревский Иосиф Аврум-Гершович

Мать ребёнка: ?

Турия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Золотаревский Фазиль Аврум-Гершевич

Мать ребёнка: ?

Турия, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Золотаревский Арон Аврум-Гершевич

Мать ребёнка: ?

Турия, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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