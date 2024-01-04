Коротаева (Леванова) Пелагея Гервасиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротаев Георгий Елизарович
Отец ребёнка: Коротаев Елизар Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кипер (Коротаева) Мария Елизаровна
Отец ребёнка: Коротаев Елизар Никифорович
Рождение ребёнка
27.09.1891
Сын: Коротаев Григорий Елизарович
Отец ребёнка: Коротаев Елизар Никифорович
Смерть
Неизвестно