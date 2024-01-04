Коротаева (Леванова) Пелагея Гервасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротаева (Леванова) Пелагея Гервасиевна

Коротаева (Леванова) Пелагея Гервасиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротаев Георгий Елизарович

Отец ребёнка: Коротаев Елизар Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кипер (Коротаева) Мария Елизаровна

Отец ребёнка: Коротаев Елизар Никифорович

Рождение ребёнка
27.09.1891

Сын: Коротаев Григорий Елизарович

Отец ребёнка: Коротаев Елизар Никифорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.