Чупрова Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупров Иван Александрович

Рождение ребёнка
28.03.1995

Дочь: Чупрова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Чупров Иван Александрович

Рождение ребёнка
02.06.1997

Дочь: Белевцева Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Чупров Иван Александрович

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