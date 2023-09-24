Чупрова Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1995
Дочь: Чупрова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Чупров Иван Александрович
Рождение ребёнка
02.06.1997
Дочь: Белевцева Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Чупров Иван Александрович