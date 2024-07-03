Спиридонов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1804 ст.
Отец: Спиридонов Андрей Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Спиридонова) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Спиридонова (Ехомова) Евдокия
Бракосочетание
28.01.1818 ст.
Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.05.1821 ст.
Сын: Спиридонов Сидор Васильевич
Мать ребёнка: Спиридонова (Ехомова) Евдокия
Смерть
Неизвестно