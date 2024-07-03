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Спиридонов Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1804 ст.

Отец: Спиридонов Андрей Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Спиридонова) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Спиридонова (Ехомова) Евдокия

Мурино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
28.01.1818 ст.

Жена: Спиридонова (Ехомова) Евдокия

Курагино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.05.1821 ст.

Сын: Спиридонов Сидор Васильевич

Мать ребёнка: Спиридонова (Ехомова) Евдокия

Мурино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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