Кретинина Татьяна Андреевна
Место рожденияПресногорьковская волость Петропавловского уезда Акмолинской области, Казахстан
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Пресногорьковская волость Петропавловского уезда Акмолинской области, Казахстан
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кретинин Кондратий Петрович
Отец ребёнка: не указан
Пресногорьковская волость Петропавловского уезда Акмолинской области, Казахстан
Место жительства
1897
На момент 1-й переписи населения России Петр Иванович был хозяином жилья по адресу: Угрюмовские Сараи, квартира №1
Работа или профессия
Неизвестно
стряпуха
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно