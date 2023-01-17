Кретинина Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кретинина Татьяна Андреевна

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Место рождения

Пресногорьковская волость Петропавловского уезда Акмолинской области, Казахстан

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Пресногорьковская волость Петропавловского уезда Акмолинской области, Казахстан
Рождение ребёнка
1895

Сын: Кретинин Кондратий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Пресногорьковская волость Петропавловского уезда Акмолинской области, Казахстан
Место жительства
1897
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
На момент 1-й переписи населения России Петр Иванович был хозяином жилья по адресу: Угрюмовские Сараи, квартира №1
Работа или профессия
Неизвестно
стряпуха
Развод
Неизвестно

Муж: Р(г?)елке Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Р(г?)елке Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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