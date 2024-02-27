Риоли-Словцова (Анофриева) Маргарита Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Риоли-Словцова (Анофриева) Маргарита Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1892 ст.

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1915

Муж: Словцов Пётр Иванович

Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Риоли-Словцова,_Маргарита_Николаевна | Маргарита Николаевна окончила Московскую консерваторию по классу сольного пения и спец. фортепиано в 1911 году. Училась... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
оперная и камерная певица, педагог.
Смерть
1954
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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