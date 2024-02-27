Риоли-Словцова (Анофриева) Маргарита Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1892 ст.
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1915
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Риоли-Словцова,_Маргарита_Николаевна | Маргарита Николаевна окончила Московскую консерваторию по классу сольного пения и спец. фортепиано в 1911 году. Училась... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
оперная и камерная певица, педагог.
Смерть
1954
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край