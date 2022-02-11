Мельник Арина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Арина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.2022

Пол

Женский

Отец

1992 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2022

Отец: Мельник Андрей Александрович

Мать: не указана

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