Зинченко (Стреляная) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1967
Дата смерти20.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1967
Отец: Стреляный Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1989
Дочь: Тресницкая (Зинченко) Виктория Витальевна
Отец ребёнка: Зинченко Виталий Владимирович
Пересечное, Харківська область
Рождение ребёнка
22.05.1994
Сын: Зинченко Николай Витальевич
Отец ребёнка: Зинченко Виталий Владимирович
Люботин, Харківська область
Смерть
20.03.2021