Зинченко (Стреляная) Людмила Алексеевна 19.02.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зинченко (Стреляная) Людмила Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1967

Дата смерти

20.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1967

Отец: Стреляный Леонид

Мать: Стреляная Ганна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинченко Виталий Владимирович

Рождение ребёнка
12.03.1989

Дочь: Тресницкая (Зинченко) Виктория Витальевна

Отец ребёнка: Зинченко Виталий Владимирович

Пересечное, Харківська область
Рождение ребёнка
22.05.1994

Сын: Зинченко Николай Витальевич

Отец ребёнка: Зинченко Виталий Владимирович

Люботин, Харківська область
Смерть
20.03.2021

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