Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиВычислено 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Анна Карповна
Отец ребёнка: Карп Агафонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Анисья Карповна
Отец ребёнка: Карп Агафонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: Марья Карповна
Отец ребёнка: Карп Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Агафонович
Смерть
Вычислено 1804