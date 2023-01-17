Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Вычислено 1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Вычислено 1827 г.р.
Вычислено 1830 г.р.
Вычислено 1833 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Анна Карповна

Отец ребёнка: Карп Агафонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Анисья Карповна

Отец ребёнка: Карп Агафонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: Марья Карповна

Отец ребёнка: Карп Агафонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Агафонович

Смерть
Вычислено 1804
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