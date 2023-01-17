Лесникова (Пешкова) Татьяна Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесникова (Пешкова) Татьяна Андрияновна

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Место рождения

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пешков Андриян Епифанович

Мать: Пешкова Анастасия

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесников Григорий Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слободчукова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Лесников Григорий Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесников Григорий Назарович

Смерть
Неизвестно
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