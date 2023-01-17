Лесникова (Пешкова) Татьяна Андрияновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пешков Андриян Епифанович
Мать: Пешкова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лесников Григорий Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слободчукова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Лесников Григорий Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно