Попова (Жеребятьева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1929
Дата смерти26.09.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Иван Матвеевич
Развод
Неизвестно
Муж: Попов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
01.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Иван Матвеевич
Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
26.09.2002