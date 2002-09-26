Попова (Жеребятьева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Жеребятьева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1929

Дата смерти

26.09.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1929

Отец: Жеребятьев Иоанн

Мать: Жеребятьева (Разоренова) Агафья Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Матвеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Попов Иван Матвеевич

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Иван Матвеевич

Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
26.09.2002
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

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