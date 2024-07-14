Пасхина (Кирякова) Алевтина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасхина (Кирякова) Алевтина Алексеевна

Место рождения

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

29.07.1905

Дата смерти

03.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1905

Отец: Киряков Алексей Васильевич

Мать: Кирякова (Носкова) Мария Михайловна

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова (Пасхина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Пасхин Михаил Александрович

Бракосочетание
02.02.1926

Муж: Пасхин Михаил Александрович

Плеханово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.12.1931

Сын: Пасхин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Пасхин Михаил Александрович

Парашино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.08.1939

Сын: Пасхин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Пасхин Михаил Александрович

Смерть
03.12.1981
Курган, город Курган, Курганская область

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