Пасхина (Кирякова) Алевтина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.07.1905
Дата смерти03.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова (Пасхина) Мария Александровна
Отец ребёнка: Пасхин Михаил Александрович
Бракосочетание
02.02.1926
Плеханово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.12.1931
Сын: Пасхин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Пасхин Михаил Александрович
Парашино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.08.1939
Сын: Пасхин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Пасхин Михаил Александрович
Смерть
03.12.1981
Курган, город Курган, Курганская область