Аверченко Аркадий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверченко Аркадий Тимофеевич

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Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

27.03.1880

Дата смерти

12.03.1925

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1880 по 1896
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1896 по 1900
Брянск, город Брянск, Брянская область
Место жительства
С 1900 по 1907
Харьков, Украина
Место жительства
С 1907 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922 по 1925
Прага, Чехия
Смерть
12.03.1925
Прага, Чехия
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