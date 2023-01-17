Аверченко Аркадий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1880
Дата смерти12.03.1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1880 по 1896
Место жительства
С 1896 по 1900
Брянск, город Брянск, Брянская область
Место жительства
С 1900 по 1907
Харьков, Украина
Место жительства
С 1907 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1922 по 1925
Прага, Чехия
Смерть
12.03.1925
Прага, Чехия