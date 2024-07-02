Федореев Анатолий Владиславович
Место рожденияс.Красная Поляна Амурской области Серышевский район
Дата рождения16.01.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1968
Отец: Федореев Владислав Акимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1997
Сын: Федореев Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.03.2000
Сын: Федореев Владислав Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.01.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.11.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана