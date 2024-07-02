Федореев Анатолий Владиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федореев Анатолий Владиславович

Место рождения

с.Красная Поляна Амурской области Серышевский район

Дата рождения

16.01.1968

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
2000 г.р.
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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1968

Отец: Федореев Владислав Акимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1997

Сын: Федореев Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.03.2000

Сын: Федореев Владислав Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.11.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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