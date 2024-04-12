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Филипп Матвеев

Место рождения

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.11.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
?.11.1893 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.02.1913 ст.

Жена: Ибаева Александра Никифоровна

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Сочетались браком крестьянин с. Бурды Филипп Матвеев, православный, 19 лет, первым браком и крестьянская девица д. Евлевой Александра Никифорова, православная, 24 лет, первым браком. Поручители: по же... Показать все
Смерть
Неизвестно
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