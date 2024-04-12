Филипп Матвеев
Место рождения
Дата рождения13.11.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1893 ст.
Крещение
?.11.1893 ст.
Бракосочетание
10.02.1913 ст.
Сочетались браком крестьянин с. Бурды Филипп Матвеев, православный, 19 лет, первым браком и крестьянская девица д. Евлевой Александра Никифорова, православная, 24 лет, первым браком. Поручители: по же... Показать все
Смерть
Неизвестно