Адаменко (Савченко) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адаменко (Савченко) Галина Ивановна

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Место рождения

Свободный, город Свободный, Амурская область

Дата рождения

08.08.1940

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1940

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Свободный, город Свободный, Амурская область
Рождение ребёнка
26.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Свободный, город Свободный, Амурская область

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