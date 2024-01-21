Адаменко (Савченко) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.08.1940
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1940
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности