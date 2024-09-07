Зимина Парасковья
Место рожденияд. Удыча
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Зимин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Зимин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Зимин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: (Зимина) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Зимин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Зимин Иван Иванович
Отец ребёнка: Зимин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
25.02.1810
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зимин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Зимина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зимин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Зимина) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Зимин Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно