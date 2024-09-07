Зимина Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Парасковья

Место рождения

д. Удыча

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Зимин Степан Иванович

Отец ребёнка: Зимин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Зимин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Зимин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Зимин Герасим Иванович

Отец ребёнка: Зимин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Зимина) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Зимин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Зимин Иван Иванович

Отец ребёнка: Зимин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
25.02.1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зимин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Зимина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зимин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Зимина) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Зимин Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно

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