Первина (Рябова) Юстина Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первина (Рябова) Юстина Исидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

05.01.1910

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Рябов Исидор Исидлрович

Мать: Рябова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.1892 ст.

Дочь: Городилова (Первина) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Первин Василий Константинович

Русский Ятцаз, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
05.01.1910

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