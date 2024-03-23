Первина (Рябова) Юстина Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти05.01.1910
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Рябов Исидор Исидлрович
Мать: Рябова Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1892 ст.
Дочь: Городилова (Первина) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Первин Василий Константинович
Русский Ятцаз, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
05.01.1910