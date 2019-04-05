Степаненко Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1928
Дата смерти05.04.2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1928
Отец: Степаненко Григорий Лаврентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1958
Сын: Степаненко Юрий Викторович
Мать ребёнка: Степаненко Вера Ивановна
Покровское, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степаненко Николай Викторович
Мать ребёнка: Степаненко Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степаненко Вера Ивановна
Смерть
05.04.2019