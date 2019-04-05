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Степаненко Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1928

Дата смерти

05.04.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1928

Отец: Степаненко Григорий Лаврентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1958

Сын: Степаненко Юрий Викторович

Мать ребёнка: Степаненко Вера Ивановна

Покровское, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степаненко Николай Викторович

Мать ребёнка: Степаненко Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степаненко Вера Ивановна

Смерть
05.04.2019
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