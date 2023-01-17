Галайко (Лазор) Ольга Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалайко (Лазор) Ольга Осиповна

Галайко (Лазор) Ольга Осиповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Лазор Осип

Мать: Лазор Анна

Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галайко Иван

Рождение ребёнка
14.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галайко Иван

Княжполь, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галайко Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close