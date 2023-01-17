Галайко (Лазор) Ольга Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Лазор Осип
Мать: Лазор Анна
Рождение ребёнка
Около 1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галайко Иван
Рождение ребёнка
14.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галайко Иван
Княжполь, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галайко Иван
Смерть
Неизвестно