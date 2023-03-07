Оглоблина Анисья Аверьяновна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Оглоблин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Оглоблин Евсей Михайлович
Отец ребёнка: Оглоблин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Оглоблин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Оглоблин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Оглоблин (рекрут С 1855) Василий Михайлович
Отец ребёнка: Оглоблин Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно