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Воронов Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1900 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1930

Отец: не указан

Мать: Вержбицкая Евдокия

Рождение ребёнка
08.04.1953

Сын: Воронов Борис Александрович

Мать ребёнка: Кокорина Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
02.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кокорина Александра Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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