Воронов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1930
Отец: не указан
Мать: Вержбицкая Евдокия
Рождение ребёнка
08.04.1953
Сын: Воронов Борис Александрович
Мать ребёнка: Кокорина Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
02.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокорина Александра Яковлевна
Смерть
Неизвестно