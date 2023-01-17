Тхорик Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тхорик Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873 ст.

Сын: Тхорик Сильвестр Максимович

Мать ребёнка: не указана

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Тхорик Корнилий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Дочь: Гецко Параскева Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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