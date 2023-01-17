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Орлова Сихимития Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Орлов Семён Ларионович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Орлов Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Орлов Семён Ларионович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Орлов Семён Ларионович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Агафия Семёновна

Отец ребёнка: Орлов Семён Ларионович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Феодосия Семёновна

Отец ребёнка: Орлов Семён Ларионович

Рождение ребёнка
14.07.1810 ст.

Сын: Орлов Гаврил Семёнович

Отец ребёнка: Орлов Семён Ларионович

Рождение ребёнка
23.04.1812 ст.

Сын: Орлов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Орлов Семён Ларионович

Рождение ребёнка
01.06.1814 ст.

Дочь: Акилина Семёновна

Отец ребёнка: Орлов Семён Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Семён Ларионович

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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