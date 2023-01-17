Орлова Сихимития Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Орлов Семён Ларионович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Орлов Семён Ларионович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Орлов Семён Ларионович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Агафия Семёновна
Отец ребёнка: Орлов Семён Ларионович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Феодосия Семёновна
Отец ребёнка: Орлов Семён Ларионович
Рождение ребёнка
14.07.1810 ст.
Отец ребёнка: Орлов Семён Ларионович
Рождение ребёнка
23.04.1812 ст.
Отец ребёнка: Орлов Семён Ларионович
Рождение ребёнка
01.06.1814 ст.
Дочь: Акилина Семёновна
Отец ребёнка: Орлов Семён Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834