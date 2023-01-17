Гендлер Григорий (Герш) Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гендлер Григорий (Герш) Давыдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Гендлер Давид Гершевич

Мать: Гендлер Рейза Янкелевна

Работа или профессия
1920
Москва, город федерального значения Москва
Кремль ф.Р551. Управление Кремлём и домами Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. оп.2. Опись дел постоянного хранения. 1918-1924 http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&n... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1936

Дочь: Раскина Нелли Григорьевна

Мать ребёнка: Гринштейн Фейга Хана Давыдовна

Рождение ребёнка
25.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гринштейн Фейга Хана Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринштейн Фейга Хана Давыдовна

Смерть
1986
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