Гендлер Григорий (Герш) Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Гендлер Давид Гершевич
Мать: Гендлер Рейза Янкелевна
Работа или профессия
1920
Москва, город федерального значения Москва
Кремль ф.Р551. Управление Кремлём и домами Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. оп.2. Опись дел постоянного хранения. 1918-1924 http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&menu=2&v=7&n... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1936
Дочь: Раскина Нелли Григорьевна
Мать ребёнка: Гринштейн Фейга Хана Давыдовна
Рождение ребёнка
25.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гринштейн Фейга Хана Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986