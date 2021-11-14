Баблоянц (Прищепа) Александра (Шура) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баблоянц (Прищепа) Александра (Шура) Григорьевна

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Место рождения

отделения № 1 совхоза "Новосергиевский", Крыловский район, Краснодарский край

Дата рождения

01.06.1937

Дата смерти

14.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1937

Отец: Прищепа Григорий Иванович

Мать: Прищепа Клавдия Васильевна

отделения № 1 совхоза "Новосергиевский", Крыловский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.09.1960

Сын: Данилин Валерий Викторович

Отец ребёнка: Данилин Виктор Гаврилович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Развод
1962

Муж: Данилин Виктор Гаврилович

Год не точный. Надо запрашивать документы.
Рождение ребёнка
23.06.1971

Сын: Баблоянц Сергей Меликетович

Отец ребёнка: Балоянц Михаил

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилин Виктор Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балоянц Михаил

Развод
Неизвестно

Муж: Балоянц Михаил

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
14.11.2021
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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