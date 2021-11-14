Баблоянц (Прищепа) Александра (Шура) Григорьевна
Место рождения
Дата рождения01.06.1937
Дата смерти14.11.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1937
Рождение ребёнка
01.09.1960
Сын: Данилин Валерий Викторович
Отец ребёнка: Данилин Виктор Гаврилович
Развод
1962
Год не точный. Надо запрашивать документы.
Рождение ребёнка
23.06.1971
Сын: Баблоянц Сергей Меликетович
Отец ребёнка: Балоянц Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балоянц Михаил
Развод
Неизвестно
Муж: Балоянц Михаил
Смерть
14.11.2021