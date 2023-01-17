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Жирнов Петр Яковлевич

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1919

Жена: Жирнова Анна Ананьевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Сын: Жирнов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Жирнова Анна Ананьевна

Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Жирнова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Жирнова Анна Ананьевна

Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
06.12.1924

Сын: Жирнов Василий Петрович

Мать ребёнка: Жирнова Анна Ананьевна

Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Жирнова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Жирнова Анна Ананьевна

Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
1928

Сын: Жирнов Павел Петрович

Мать ребёнка: Жирнова Анна Ананьевна

Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
1930

Сын: Жирнов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Жирнова Анна Ананьевна

Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Призыв на военную службу
20.01.1942
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призван Иглинским РВК БашАССР. Участник ВОВ. Данные с сайта "Память народа"
Смерть
Неизвестно
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