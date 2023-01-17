Жирнов Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1919
Жена: Жирнова Анна Ананьевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Жирнова Анна Ананьевна
Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Жирнова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Жирнова Анна Ананьевна
Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
06.12.1924
Мать ребёнка: Жирнова Анна Ананьевна
Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Жирнова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Жирнова Анна Ананьевна
Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Жирнова Анна Ананьевна
Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Жирнова Анна Ананьевна
Башкирская АССР, Иглинский р-н, д. Яшинский
Призыв на военную службу
20.01.1942
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призван Иглинским РВК БашАССР. Участник ВОВ. Данные с сайта "Память народа"
Смерть
Неизвестно