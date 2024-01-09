Зырянова валентина васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова валентина васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ершова евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Утева светлана ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Утева (Зырянова) светлана ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Утева светлана ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кустова татьяна ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кустова татьяна ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Утева светланв ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.08.1946

Дочь: Куприянова людмила васильевна

Отец ребёнка: Ершов василий

Смерть
31.07.1994

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