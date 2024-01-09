Зырянова валентина васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.07.1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ершова евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Утева светлана ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Утева (Зырянова) светлана ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Утева светлана ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кустова татьяна ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кустова татьяна ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Утева светланв ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.08.1946
Дочь: Куприянова людмила васильевна
Отец ребёнка: Ершов василий
Смерть
31.07.1994