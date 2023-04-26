Садыков Далир Гарифович
Место рожденияУзбекистан,город Ташкент
Дата рождения01.12.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.2013
Сын: Садыков Евгений Далирович
Мать ребёнка: Белевитина Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
02.09.2015
Мать ребёнка: Белевитина Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
30.11.2017
Мать ребёнка: Белевитина Татьяна Александровна