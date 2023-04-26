Садыков Далир Гарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадыков Далир Гарифович

Садыков Далир Гарифович

avatar

Место рождения

Узбекистан,город Ташкент

Дата рождения

01.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1988

Отец: Садыков Гариф Фасхутдинович

Мать: Маматказина Ильмира Шамиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белевитина Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамбазова Наиля Альфировна

Рождение ребёнка
13.01.2013

Сын: Садыков Евгений Далирович

Мать ребёнка: Белевитина Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
02.09.2015

Сын: Садыков Артем Далирович

Мать ребёнка: Белевитина Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
30.11.2017

Сын: Садыков Егор Далирович

Мать ребёнка: Белевитина Татьяна Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.