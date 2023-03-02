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Никифоров Никифор (Васильевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1749 и 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1749 и 1750

Отец: Никифоров Михаил (Василий)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1774 и 1775

Сын: Никифоров Василий Никифорович

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783

Дочь: Акилина Никифоровна

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Между 1789 и 1790

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Между 1806 и 1807

Сын: Никифоров Александр Никифорович

Мать ребёнка: Никифорова Прасковья (Параскева) Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Никифорова Прасковья (Параскева) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Яков Никифорович

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Прасковья (Параскева) Ивановна

Смерть
Неизвестно
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