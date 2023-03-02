Никифоров Никифор (Васильевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1749 и 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1749 и 1750
Отец: Никифоров Михаил (Василий)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1774 и 1775
Сын: Никифоров Василий Никифорович
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783
Дочь: Акилина Никифоровна
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1789 и 1790
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1807
Сын: Никифоров Александр Никифорович
Мать ребёнка: Никифорова Прасковья (Параскева) Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Никифорова Прасковья (Параскева) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Яков Никифорович
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно