Комаров Никандр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Виктор Никандрович
Мать ребёнка: Комарова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Никандр Никандрович
Мать ребёнка: Комарова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Софья Никандровна
Мать ребёнка: Комарова Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Нина Васильевна
Смерть
Неизвестно