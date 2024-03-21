Комаров Никандр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Никандр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Виктор Никандрович

Мать ребёнка: Комарова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Никандр Никандрович

Мать ребёнка: Комарова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Софья Никандровна

Мать ребёнка: Комарова Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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