Петрова (Грищенко) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Грищенко) Людмила Ивановна

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Место рождения

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.08.1936

Дата смерти

25.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1936

Отец: Грищенко Иван Никитович

Мать: Грищенко Елена Ивановна

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1964

Сын: Петров Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: Петров Юрий Дмитриевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Родился в 4-ом роддоме города Краснодара на улице Таманская. Свидетельство о рождении выдано в Свердловске. Из интернета: Дневник веселого туриста, я родился в 1963 как раз в роддоме рядом с этим кла... Показать все
Смерть
25.09.2018
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