Петрова (Грищенко) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.08.1936
Дата смерти25.09.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1936
Отец: Грищенко Иван Никитович
Мать: Грищенко Елена Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1964
Сын: Петров Игорь Юрьевич
Отец ребёнка: Петров Юрий Дмитриевич
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Родился в 4-ом роддоме города Краснодара на улице Таманская. Свидетельство о рождении выдано в Свердловске. Из интернета: Дневник веселого туриста, я родился в 1963 как раз в роддоме рядом с этим кла... Показать все
Смерть
25.09.2018