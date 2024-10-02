Pönkkä Antti Markunpoika
Место рожденияMuolaa, Viipuri, Finland
Дата рождения1809
Дата смерти28.09.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Pönkkä (Waris) Anna Venuntytär
Бракосочетание
11.09.1836
Рождение ребёнка
24.12.1836
Дочь: (Pönkkä) Maria Antintytär
Мать ребёнка: Pönkkä (Waris) Anna Venuntytär
Рождение ребёнка
06.05.1840
Мать ребёнка: Pönkkä (Waris) Anna Venuntytär
Рождение ребёнка
14.08.1843
Мать ребёнка: Pönkkä (Waris) Anna Venuntytär
Рождение ребёнка
19.12.1847
Мать ребёнка: Pönkkä (Waris) Anna Venuntytär
Смерть
28.09.1877