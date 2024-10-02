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Pönkkä Antti Markunpoika

Место рождения

Muolaa, Viipuri, Finland

Дата рождения

1809

Дата смерти

28.09.1877

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Pönkkä Anersi Antinpoika

Мать ребёнка: Pönkkä (Waris) Anna Venuntytär

Бракосочетание
11.09.1836

Жена: Pönkkä (Waris) Anna Venuntytär

Рождение ребёнка
24.12.1836

Дочь: (Pönkkä) Maria Antintytär

Мать ребёнка: Pönkkä (Waris) Anna Venuntytär

Рождение ребёнка
06.05.1840

Сын: Pönkkä Juho Antinpoika

Мать ребёнка: Pönkkä (Waris) Anna Venuntytär

Рождение ребёнка
14.08.1843

Сын: Pönkkä Ville Antinpoinka

Мать ребёнка: Pönkkä (Waris) Anna Venuntytär

Рождение ребёнка
19.12.1847

Сын: Pönkkä Antti Antinpoika

Мать ребёнка: Pönkkä (Waris) Anna Venuntytär

Смерть
28.09.1877

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