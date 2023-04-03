Захарьин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Захарьин Севастьян

Мать: Захарьина Анисья

Рождение ребёнка
1848

Сын: Захарьин Иван

Мать ребёнка: Ефросиния

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Ефросиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарьин Емельян Николаев

Мать ребёнка: Ефросиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния

Место жительства
Неизвестно
Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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