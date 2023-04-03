Захарьин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Захарьин Севастьян
Мать: Захарьина Анисья
Рождение ребёнка
1848
Сын: Захарьин Иван
Мать ребёнка: Ефросиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарьин Емельян Николаев
Мать ребёнка: Ефросиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния
Место жительства
Неизвестно
Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно