Евстигнеев Владимир Родионович
Место рождения
Дата рождения09.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1883
Рождение ребёнка
12.10.1902
Дочь: Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Евстигнеева Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.08.1904
Сын: Евстигнеев Иоанн Владимирович
Мать ребёнка: Евстигнеева Ксения Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно