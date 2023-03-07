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Евстигнеев Владимир Родионович

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Место рождения

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

09.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1883

Отец: Евстигнеев Родион Дмитриевич

Мать: Евстигнеева Евфимия Нитична

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1902

Дочь: Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Евстигнеева Ксения Дмитриевна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1904

Сын: Евстигнеев Иоанн Владимирович

Мать ребёнка: Евстигнеева Ксения Дмитриевна

Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евстигнеева Ксения Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Кравково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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