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Посоветнюк Светлана Николаевна

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Место рождения

Дзержинка, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: Посоветнюк Николай Фёдорович

Мать: Буякевич Нина Викторовна

Дзержинка, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1992

Дочь: Сайфуллина Елена Табрисовна

Отец ребёнка: не указан

Новоахуново, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1997

Дочь: Юлина Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: Юлин Игорь Леонидович

Кирябинское, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
2001

Сын: Юлин Леонид Игоревич

Отец ребёнка: Юлин Игорь Леонидович

Кирябинское, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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