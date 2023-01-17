Посоветнюк Светлана Николаевна
Место рождения
Дата рождения1972
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Сайфуллина Елена Табрисовна
Отец ребёнка: не указан
Новоахуново, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1997
Дочь: Юлина Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: Юлин Игорь Леонидович
Рождение ребёнка
2001
Сын: Юлин Леонид Игоревич
Отец ребёнка: Юлин Игорь Леонидович