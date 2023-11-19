Журавлева Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.2008
Дочь: Журавлева Анастасия Евгеньвна
Отец ребёнка: Журавлев Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
20.02.2008
Дочь: Журавлева Анастасия Евгеньвна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.05.2014
Отец ребёнка: Журавлев Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
22.05.2014
Отец ребёнка: не указан