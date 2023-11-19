Журавлева Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грудинин Алексей Михайлович

Мать: Моисеенко Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
20.02.2008

Дочь: Журавлева Анастасия Евгеньвна

Отец ребёнка: Журавлев Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
20.02.2008

Дочь: Журавлева Анастасия Евгеньвна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.05.2014

Сын: Журавлев Игорь Евгеньвич

Отец ребёнка: Журавлев Евгений Владимирович

Рождение ребёнка
22.05.2014

Сын: Журавлев Игорь Евгеньвич

Отец ребёнка: не указан

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