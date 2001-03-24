Зябликова Лидия Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зябликова Лидия Михаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1916

Дата смерти

24.03.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1940

Сын: Зябликов Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Зябликов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
08.08.1941

Сын: Зябликов Вячеслав Андреевич

Отец ребёнка: Зябликов Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зябликов Андрей Степанович

Смерть
24.03.2001
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