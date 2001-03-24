Зябликова Лидия Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1916
Дата смерти24.03.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1940
Отец ребёнка: Зябликов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
08.08.1941
Сын: Зябликов Вячеслав Андреевич
Отец ребёнка: Зябликов Андрей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.2001