Кашаева Аурика Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1918
Отец ребёнка: Кашаев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1920
Отец ребёнка: Кашаев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
09.10.1921
Дочь: Мартынова (Кашаева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кашаев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1924
Дочь: (Кашаева) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Кашаев Василий Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1926
Отец ребёнка: Кашаев Василий Васильевич