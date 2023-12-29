Кашаева Аурика Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашаева Аурика Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1918

Сын: Кашаев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Кашаев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
22.10.1920

Сын: Кашаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кашаев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
09.10.1921

Дочь: Мартынова (Кашаева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кашаев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.1924

Дочь: (Кашаева) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Кашаев Василий Васильевич

Рождение ребёнка
12.10.1926

Сын: Кашаев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кашаев Василий Васильевич

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