Белянов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянов Александр Михайлович

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Место рождения

Трещаткино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

17.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Трещаткино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1903
Трещаткино, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1922 по 1924
г. Кустанай, Кустанайский уезд Кустанайской губернии
Место жительства
С 1924
с. Александровка, Кустанайский уезд Кустанайской губернии
Смерть
17.03.1994
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1994
Москва, город федерального значения Москва
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