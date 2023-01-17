Белянов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти17.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1903
Место жительства
С 1922 по 1924
г. Кустанай, Кустанайский уезд Кустанайской губернии
Место жительства
С 1924
с. Александровка, Кустанайский уезд Кустанайской губернии
Смерть
17.03.1994
Место жительства
По 1994