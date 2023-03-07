Самойлова Евдокия
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Даньшев Иуда Леонтьевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Даньшев Петр Иудович
Отец ребёнка: Даньшев Иуда Леонтьевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Шестакова Матрена Даньшева
Отец ребёнка: Даньшев Иуда Леонтьевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Даньшев Иуда Леонтьевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Даньшев (рекрут С 1855) Эммануил Иудович
Отец ребёнка: Даньшев Иуда Леонтьевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Даньшев Иуда Леонтьевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Даньшев Иуда Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858