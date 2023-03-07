Самойлова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Евдокия

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Даньшев Роман Иудович

Отец ребёнка: Даньшев Иуда Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Даньшев Петр Иудович

Отец ребёнка: Даньшев Иуда Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Шестакова Матрена Даньшева

Отец ребёнка: Даньшев Иуда Леонтьевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Самойлов Андрей Иудович

Отец ребёнка: Даньшев Иуда Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Даньшев (рекрут С 1855) Эммануил Иудович

Отец ребёнка: Даньшев Иуда Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Самойлов Емельян Иудович

Отец ребёнка: Даньшев Иуда Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Самойлов Иван Иудович

Отец ребёнка: Даньшев Иуда Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даньшев Иуда Леонтьевич

Смерть
До 1858
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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