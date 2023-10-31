Анненков Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анненков Егор
Рождение ребёнка
20.09.1937
Дочь: Комарова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Анненкова Мария Трофимовна Трифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анненков Валентин Николаесич
Мать ребёнка: Анненкова Мария Трофимовна Трифовна
Смерть
Неизвестно