Анненков Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анненков Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анненков Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1937

Дочь: Комарова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Анненкова Мария Трофимовна Трифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анненков Валентин Николаесич

Мать ребёнка: Анненкова Мария Трофимовна Трифовна

Смерть
Неизвестно
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