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Пьянова Валентина Федоровна
Пьянова Валентина Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.08.1921
Пол
Женский
Отец
Пьянов Федор Иванович
Мать
Пьянова (Власова) Екатерина Васильевна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1921
Отец:
Пьянов Федор Иванович
Мать:
Пьянова Екатерина Васильевна
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