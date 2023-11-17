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Пьянова Валентина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1921

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1921

Отец: Пьянов Федор Иванович

Мать: Пьянова Екатерина Васильевна

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