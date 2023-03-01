Баланда Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баланда Василий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1960

Дочь: Степанова Алла Васильевна

Мать ребёнка: Баланда Мария Романовна

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галюченко Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Баланда Мария Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мякишева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Баланда Мария Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баланда Мария Романовна

Смерть
Неизвестно
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