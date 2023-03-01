Баланда Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1960
Дочь: Степанова Алла Васильевна
Мать ребёнка: Баланда Мария Романовна
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галюченко Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Баланда Мария Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мякишева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Баланда Мария Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баланда Мария Романовна
Смерть
Неизвестно