Карпухин Владимир Темофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухин Владимир Темофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпухин Темофей Петрович

Мать: Карпухина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпухина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Карпухина Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпухина Лилия Владимировна

Мать ребёнка: Карпухина Надежда Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпухина Надежда Павловна

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