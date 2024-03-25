Литвина (Янкелева) Хая
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Янкелев 1
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Литвин Мейер Йосселевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Литвин Мейер Йосселевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Литвина Фрида Мееровна
Отец ребёнка: Литвин Мейер Йосселевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Литвин Мейер Йосселевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Литвин Мейер Йосселевич
Смерть
Неизвестно