Литвина (Янкелева) Хая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Янкелева) Хая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Янкелев 1

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Литвин Лейба Меерович

Отец ребёнка: Литвин Мейер Йосселевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Литвин Йоссель Меерович

Отец ребёнка: Литвин Мейер Йосселевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Литвина Фрида Мееровна

Отец ребёнка: Литвин Мейер Йосселевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Айзек Меерович

Отец ребёнка: Литвин Мейер Йосселевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Биньямин Меерович

Отец ребёнка: Литвин Мейер Йосселевич

Смерть
Неизвестно
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