Палкин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкин Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Палкин Пётр Трофимович

Мать: не указана

Смерть
После 1811
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