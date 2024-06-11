Яковлев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Яковлев Степан Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Яковлев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область