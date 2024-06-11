Яковлев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Яковлев Степан Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Яковлев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Благодаровка, Борский муниципальный район, Самарская область

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