Мухьдин
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Мосс
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Азмэт
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимур
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аслъанбый
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арамбый
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арамбый
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юсыф
Мать ребёнка: не указана