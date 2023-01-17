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Емельянов Денис Сергеевич

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Место рождения

Карпогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

18.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1980

Отец: не указан

Мать: Емельянова Татьяна Владимировна

Карпогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.09.2009

Сын: Емельянов Михаил Денисович

Мать ребёнка: Емельянова Екатерина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 2009
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.04.2012

Дочь: Емельянова Полина Денисовна

Мать ребёнка: Емельянова Екатерина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Екатерина Григорьевна

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