Емельянов Денис Сергеевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1980
Отец: не указан
Рождение ребёнка
21.09.2009
Сын: Емельянов Михаил Денисович
Мать ребёнка: Емельянова Екатерина Григорьевна
Место жительства
С 2009
Рождение ребёнка
24.04.2012
Дочь: Емельянова Полина Денисовна
Мать ребёнка: Емельянова Екатерина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно